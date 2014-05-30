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Бусины из бумаги своими руками

probicer 2 комментария
Категории: Вторая жизнь вещей Бумаготворчество Бижутерия

Бумажные бусины из полосок бумаги


Для создания таких бусин из бумаги потребуется:
1) цветная бумага или листы из журналов;
2) карандаш;
3) линейка;
4) ножницы;
5) клей ПВA, декупажный клей;
6) лак прозрачный;
7) спица или деревянная шпажка;
8) большая игла с толстым ушком;
9) Для создания бус: застежка, леска, бисер и бусины.

Как сделать бусины из бумаги


1) Итак, для начала нужно нарезать полоски бумаги, в зависимости от того какой формы вы хотите получить бусины нужно выбрать нужную форму полоски.
Схемы полосок бумаги:



2) На деревянную шпажку (в данном случае зубочистку) наматываем полоску, иногда промазывая клеем(мы выбрали полоску обычной формы треугольник)

3) Конец полоски смазываем клеем и хорошенько приклеиваем.

4) Затем покрываем бусину декупажным клеем или сразу прозрачным лаком, оставляем на просушку. Вот и все бусина из бумаги готова!

Из таких бусин можно сделать вот такие простые бумажные бусы:

Или вот посложней:




А вот целое колье:


Можно сделать прикольные браслеты из бумаги:



Ну и еще несколько фото идей Что можно сделать из бумажных бусин
Африканские бумажные бусы (поверх расписаны)

Необычные бусы

Серьги

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Комментарии

полина

эти  бусинки я делала в 7-8 лет!!!

элис

и что? 

красота она в любое время красота! 
спасибо! очень красиво и просто

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